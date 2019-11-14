رياضة | تغييرات في تشكيل منتخب مصر الأولمبي أمام الكاميرون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تغييرات في تشكيل منتخب مصر الأولمبي أمام الكاميرون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد منتخب مصر الأولمبي لخوض مباراته الثالثة بالمجموعه الأولى أمام منتخب الكاميرون الأولمبي، اليوم الخميس علي ستاد القاهرة الدولى في تمام الثامنة مساءً.

وكان منتخب مصر الأولمبي تحت قيادة شوقي غريب قد ضمن التأهل للدور نصف نهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية للشباب تحت 23 عام المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو، بعد الفوز علي منتخب غانا بثلاثية مقابل هدفين ضمن مباريات الجولة الثانيه، في مباراة كانت صعبة وقوية بين المنتخبين وتم حسمها بهدف قاتل لمصر في الدقائق الأخيرة.

موعد مباراة مصر والكاميرون بكأس الأمم الإفريقية للشباب

يستضيف ستاد القاهرة الدولى مباراة منتخب مصر الأولمبي، ومنتخب الكاميرون الأولمبي ضمن مباريات الجولة الثالثة وختام دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام، في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والتاسعه مساءا بتوقيت السعودية والعاشرة مساءا بتوقيت الإمارات والسابعه مساءً بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والكاميرون بكأس الأمم الإفريقية للشباب

يسعي منتخب مصر الأولمبي تحت قيادة شوقي غريب في تحقيق العلامة الكاملة خلال مباراة مصر والكاميرون والوصول للنقطة التاسعه بعد الفوز علي منتخبي مالي وغانا، وستقام المباراة في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والتاسعه مساءً بتوقيت السعودية والعاشرة مساءً بتوقيت الإمارات والسابعه مساءً بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD والتردد الأرضي لقناة Time Sport HD.

قد يشهد التشكيل المتوقع لمنتخب مصر الاولمبي تغييرات بعد ضمان الصعود للدور التالي، من أجل إتاحة الفرصة لجميع العناصر في المشاركة بالبطولة.

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر الأولمبي أمام الكاميرون

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حراسة المرمى : محمد صبحي

خط الدفاع : أحمد فتوح، محمود الجزار، محمد عبدالسلام، أسامة جلال، اكرم توفيق

خط الوسط : أحمد رمضان بيكهام، عبدالرحمن مجدي

خط الهجوم : رمضان صبحي، مصطفي محمد، صلاح محسن

ترتيب المجموعه الأولى قبل مباراة مصر والكاميرون

مصر 6 نقاط

الكاميرون 4 نقاط

غانا نقطة

مالي بلا نقاط