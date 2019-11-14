شكرا لقرائتكم فايلر يراقب لاعبو الأهلى الدوليين مع غريب والبدرى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل طلب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للاهلي من جهازه المعاون إعداد تقرير عن اللاعبين الدوليين سواء في المنتخب الأول أو الأوليمبي، وذلك قبل انتهاء معسكري المنتخبين والعودة من جديد لتدريبات الفريق الأحمر تمهيداً لاستئناف بطولة الدوري العام.
ويملك الأهلي عدد من اللاعبين الدوليين ومنهم محمد الشناوى، أيمن أشرف، أحمد فتحي، علي معلول، محمد هاني، حمدي فتحي قبل اصابته، عمرو السولية ، حسين الشحات، ومحمد مجدي قفشة، رمضان صبحي، صلاح محسن.
ويلعب المنتخب الاول اليوم ،الخميس، مع كينيا ببرج العرب في تصفيات أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون فيما يلعب المنتخب الاولمبي مع الكاميرون بإستاد القاهرة في ختام دور المجموعات لتصفيات أمم أفريقيا تحت 23 سنة والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.
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