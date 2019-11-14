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الزمالك يواجه الأميرية ودياً اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض فريق الزمالك مباراة ودية اليوم ،الخميس، مع فريق الأميرية على ملعب عبد اللطيف أبورجيله بمقر النادى الذي يأتي ضمن برنامج الفريق للتحضير لمواجهة إنبي ومازيمبي ، فى الوقت نفسه يلتقى الفريق مع نظيره حرس الحدود يوم الاثنين المقبل على ملعب النادى .

 

وكان الصربي ميتشو المدير الفني للفريق قد عقد  جلسة سريعة على هامش التدريبات أمس مع محمد عبد الغني مدافع الفريق في حضور احمد عبد الرءوف المدرب المساعد ، وطلب ميتشو من عبد الغني خلال الجلسة تنفيذ بعض التعليمات خلال التدريبات عبارة عن التمركز الصحيح في منطقة الجزاء وبعض الواجبات الدفاعية.

 

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