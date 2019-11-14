شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة منتخب مصر ضد كينيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفتتح المنتخب الوطنى الأول بقيادة حسام البدرى، مشواره فى التصفيات الإفريقية المؤهلة لأمم افريقيا 2021 بالكاميرون، عندما يلتقى منتخب كينيا على ستاد برج العرب بالإسكندرية .

موعد مباراة منتخب مصر ضد كينيا

تنطلق مباراة منتخب مصر ضد كينيا فى تمام السادسة مساء اليوم الخميس 14 / 11 / 2019 .

القنوات الناقلة للمباراة

تذاع المباراة على قناة اون سبورت المصرية الفضائية المفتوحة.

عدد الجماهير

تقام المباراة بحضور 10 آلاف مشجع بعد موافقة الجهات الأمنية.

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موقف منتخب مصر

مباراة اليوم هى أول إختبار رسمى للجهاز الفنى الجديد للفراعنة بقيادة حسام البدرى، الذى تولى المهمة خلفا للمكسيكى خافير أجيرى المدير الفنى السابق الذى رحل عقب الخروج المبكر من بطولة أمم افريقيا للكبار من دور الـ16 على يد جنوب افريقيا.

وخاض المنتخب الوطنى مباراتين وديتين تحت قيادة الجهاز الفنى الجديد، الأولى أمام بتسوانا فى أكتوبر الماضى وانتهت بفوز الفراعنة بهدف نظيف سجله حمدى فتحى، قبل أن يفوز بنفس النتيجة على ليبيريا فى نوفمبر الجارى بتوقيع حمدى فتحى أيضا، الذى تعرض لقطع فى غضروف الركبة مؤخرا وغادر معسكر المنتخب حيث سيخضع لعملية جراحية فى الخارج.

الغيابات والإصابات

يدخل المنتخب الوطنى مباراة اليوم أمام كينيا وهو يعانى من الغيابات وكذلك الإصابات، حيث تم استبعاد 7 لاعبين من فريق بيراميدز بسبب تأخر وصولهم للمعسكر أبرزهم عبد الله السعيد ورجب بكار وأحمد أيمن منصور وعمر جابر، فيما تعرض أكثر من لاعب للإصابة ما أدى لإستبعاده من الحسابات أبرزهم أحمد حسن كوكا وحمدى فتحى وأخيراً محمد صلاح نجم ليفربول، كما يعانى المنتخب أيضا من تأخر وصول المحترفين حيث انضموا قبل المباراة بـ48 ساعة لذا كثف الجهاز الفنى من جلساته مع اللاعبين خلال الساعات الأخيرة من أجل شرح خطة اللعب وتصحيح الأخطاء التى وقع فيها اللاعبون وأبرزها كثرة التمريرات المقطوعة والبطء فى تحضير الهجمات وإهدار الفرص السهلة أمام مرمى الخصوم.