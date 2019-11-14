شكرا لقرائتكم 5 أرقام مهمة تنتظر المنتخب الأولمبى أمام أسود الكاميرون... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وكان المنتخب الأولمبي قد ضمن الصعود إلى لدور نصف النهائي عقب الفوز على كل من مالي وغانا وضمان صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط، ولكن مباراة منتخب الكاميرون ستكون لها أهمية خاصة، حيث أن الفراعنة الصغار يرغبون في ضمان صدارة المجموعة الاستمرار في اللعب على ملعب القاهرة ، وتحقيق 5 أرقام تاريخية نستعرضها في التقرير التالي:

العلامة الكاملة:

في حالة تحقيق المنتخب الأولمبي الفوز على منتخب الكاميرون سيصل إلى النقطة التاسعة وتحقيق العلامة الكاملة في دور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما للمرة الأولى في التاريخ، حيث في النسخة الأولى عام 2011 انهى المنتخب الأولمبي الدور الأول برصيد 6 نقاط وفي النسخة الثانية جمع نقطتين فقط.

وبذلك يصبح منتخب مصر ثاني فريق يحقق هذا الإنجاز بعد السنغال عام 2015

2001:

آخر فوز لمنتخب مصر الأولمبي على منتخب الأسود الكاميرونية كان منذ 18 عاما وتحديدا عام 2001 في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع الألعاب الفرنكفونية الرابعة والفوز بثلاثية نظيفة بتوقيع كل من وائل رياض وجمال حمزة وأحمد بلال وللمفارقة كان مدرب منتخب مصر في ذلك الوقت شوقي غريب.

Advertisements

أول فوز:

تعد تلك أول مواجهة بين المنتخبين في بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما وفي حالة تحقيق الفوز سيكون الانتصار الأول للفراعنة على الأسود في المسابقة.

الهداف التاريخي:

ينتظر كل من مصطفى محمد ورمضان صبحي رقم قياسي في حالة تسجيل هدف في شباك الكاميرون، حيث في حال نجح أحد الثنائي من أحراز هدف سيكون الهداف التاريخي للمنتخب في البطولة وخطف اللقب من أحمد شرويدة الذي كان الهداف التاريخي قبل انطلاق البطولة الحالية.

الجدير بالذكر أن رمضان صبحي يعد هو أول لاعب يسجل في بطولتي مختلفين لبطولة كاس أمم إفريقيا تحت 23 عاما، والعجيب أن الهدفين في نفس الجولة الثانية، سواء أمام نيجيريا عام 2015 أو غانا عام 2019.

3 أهداف:

في حالة تمكن مصطفى محمد من تسجيل في شباك الكاميرون سيصبح أول لاعب مصري يسجل 3 أهداف في 3 مباريات متتالية في تاريح البطولة، بعدما سجل في شباك مالي وغانا في أول مباراتين.