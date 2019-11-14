شكرا لقرائتكم اليوم .. مواجهات نارية فى دورى مرتبط اليد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تقام على مدار اليوم الخميس مواجهات قوية فى إطار الجولة الـ 12 بدورى محترفى كرة اليد و المرتبط مواليد 2002 للموسم المحلى 2029 / 2020 .
و تشهد هذه الجولة مواجهات بين كلا من ، الزمالك مع سموحة و الجزيرة مع أصحاب الجياد و الزهور مع البنك الأهلى و محافظة الفيوم مع سبورتنج و الحوار مع 6 أكتوبر و جزيرة الورد مع الأهلى و حدائق الأهرام مع المعادى و طلائع الجيش مع الطيران و هليوبوليس مع الأولمبى .
بينما تقام الجولة الـ 13 غدا الجمعة بلقاءات بين كلا من ، أصحاب الجياد مع الزمالك و سموحة مع البنك الأهلى و سبورتنج مع الجزيرة و 6 أكتوبر مع الزهور و الأهلي مع محافظة الفيوم و المعادي مع حوار و الطيران مع جزيرة الورد و الأوليمبي مع حدائق الأهرام و هليوبوليس مع طلائع الجيش.
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