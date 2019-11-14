شكرا لقرائتكم طلائع الجيش يواجه المقاولون استعدادا لاستئناف الدورى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخوض فى الرابعة عصر اليوم الخميس فريق طلائع الجيش مباراة ودية مع المقاولون العرب على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الاخضر فى إطار استعدادات الفريقين لإستئناف مباريات الدوري

ويستعد طلائع الجيش لمواجهة طنطا بالجولة السابعة للدورى الممتاز والمقرر لها 23 نوفمبر الجارى ، بينما يستعد ذئاب الجبل لمواجهة أسوان بعد استئناف مسابقة الدوري العام في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة.

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ويحتل المقاولون العرب المركز الخامس برصيد 7 نقاط بعد الفوز فى مباراة طلائع الجيش بهدف نظيف فى افتتاحية الدورى، ثم التعادل مع سموحة 2/2، والفوز على الإنتاج الحربي 1/0، وأخيرًا الخسارة أمام الزمالك بهدفين مقابل هدف.