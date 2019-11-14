شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. طلائع الجيش يواجه المقاولون العرب استعداداً لطنطا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض فى الرابعة عصر اليوم الخميس فريق طلائع الجيش مباراة ودية مع المقاولون العرب على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الاخضر فى إطار استعدادات الفريقين لاستئناف مباريات الدوري

ويستعد طلائع الجيش لمواجهة طنطا بالجولة السابعة للدورى الممتاز والمقرر لها 23 نوفمبر الجارى ، بينما يستعد ذئاب الجبل لمواجهة أسوان بعد استئناف مسابقة الدوري العام في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة.

ويحتل المقاولون العرب المركز الخامس برصيد 7 نقاط بعد الفوز فى مباراة طلائع الجيش بهدف نظيف فى افتتاحية الدورى، ثم التعادل مع سموحة 2/2، والفوز على الإنتاج الحربي 1/0، وأخيرًا الخسارة أمام الزمالك بهدفين مقابل هدف.

ولعب طلائع الجيش ثلاث مباريات فقط فى الدورى الممتاز خسر فى الجولة الأولى من المقاولون العرب بهدف دون رد ثم التعادل مع إنبى بهدف لكل فريق بالجولة الثانية، وأخيراً التعادل مع بيراميدز بهدفين لكل فريق فى الجولة الثالثة للمسابقة فيما تأجلت للفريق ثلاثة مباريات أخرى.