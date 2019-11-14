شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تنافس على مقعدي نهائي بطولة العالم للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر
وكان لاعبان مصريان من أصل 14 مصريا قد نجحوا في حجز مقاعدهم في الدور نصف النهائي وهما طارق مؤمن لاعب الجزيرة والمصنف الثالث عالميا لرجال الاسكواش وذلك بعد تغلبه في ربع النهائي على البيروفي دييجو إلياس، ومروان الشوربجي المصنف العاشر عالميا والذي تغلب على شقيقه الأكبر محمد الشوربجي المصنف الثاني عالميا غي ربع النهائي.
ويلتقي طارق مؤمن مع الألماني المخضرم سيمون روزنر المصنف السادس عالميا، فيما يلتقي مروان مع النيوزلاندي بول كول المصنف الخامس .
يذكر أن علي فرج المصنف الأول عالميا وحامل لقب البطولة عن الموسم الماضي كان قد انسحب قبل انطلاق هذه النسخة لظروف أسرية.
وكانت بطولة العالم للسيدات قد أقيمت تحت سفح الأهرامات حتى الأول من نوفمبر الجاري وتوجت بها البطلة المصرية نور الشربيني للمرة الثانية على التوالي والرابعة في تاريخها.
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