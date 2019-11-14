شكرا لقرائتكم خبر عن شنكار شعراوي وقناع سبايدر مان وصلصة طاهر.. أغرب احتفالات الكرة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الفرحة قادرة على إخراج كل ما لديك من مشاعر دون ان تدري أو تدرك سر انفعالاتك وتصرفاتك التلقائية التي تحدث في لحظة السعادة، ولأن كرة القدم تتضمن العديد من لحظات السعادة تكمن مباشرة عقب تسجيل الأهداف فنجوم الكرة أيضاً لديهم ردود الأفعال المميزة الخارجة عن السيطرة في الاحتفال.

صلصلة طاهر

طريقة ملفتة يحتفل بها لاعبي المنتخب الأولمبى عقب تسجيل الأهداف في كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 23 سنة والتي تستضيفها مصر حتى 22 نوفمبر الجاري، حيث تعد البطولة مؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

الطريقة الاحتفالية ظهرت أولاً بشكل منفرد لـ طاهر محمد طاهر صانع ألعاب المقاولون العرب والمنتخب الأولمبي، وبعد استبعاده من القائمة المشاركة في كأس الأمم الأفريقية قبل انطلاق البطولة نظراً لإصابته بتمزق في العضلة الخلفية، أصبح زملائه في المنتخب يحتفلون على طريقته بعد تسجيل الأهداف كنوع من الدعم لزميلهم.

املأ الكأس ببعض "الصلصة"، هي سر طريقة الاحتفال بأهداف الفراعنة في كأس الأمم الأفريقية، وهو ما نشره طاهر محمد طاهر عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام معلقاً على احتفال زملائه بالأهداف.



طاهر

مخدة مارتن يول

من أطرف وسائل الاحتفال الحديثة في الكرة المصرية هي المخدة والتي ارتبطت بالهولندي مارتن يول المدير الفني السابق للقلعة الحمراء، ومن بين اللقطات الطريفة والشهيرة للمدير الفنى السابق للأهلي خلال المؤتمر الصحفى عقب لقاء الفريق الأحمر مع حرس الحدود، حيث أصدر تصريحات مثيرة للجدل ، إذ قال: "أعتقد أن الأهلى يحتاج للفوز فى 3 مباريات فقط لحسم الفوز بلقب الدورى" ، مضيفاً "وقتها من الممكن أن أخوض مباراتى الزمالك والإسماعيلى، وأنا نائمًا على مخدة".

لذلك، رفعت جماهير الأهلى فى مباراة الإسماعيلى مخدة حمراء مكتوب عليها "مارتن يول" وقام أحد الجماهير بإهداء المدير الفنى للأهلى هذه المخدة الحمراء، بمناسبة الوفاء بوعده والحصول على لقب الدورى المصرى 2016.

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تنطيق " الجزمة"

احتفل محمد زيدان لاعب المنتخب الوطنى وبروسيا دورتموند الألمانى السابق، بهدفه فى منتخب الكاميرون فى افتتاح بطولة أمم إفريقيا 2008، بخلعه الحذاء وقام برميه في الهواء أكثر من مرة كنوع من أنواع الدلع والتدليل للحذاء، وأثار مشهد احتفال زيدان الجميع خاصة الصحف الأوروبية التي أعجبت كثيرا باحتفال محمد زيدان كونه غريب وجديد وغير مألوف في القارة السمراء.

شنكار شعراوي

في موسم 2014/2015 تقدم فريق بتروجيت علي نظيره وادي دجلة بهدف نظيف خلال لقاء الفريقين في الجولة الأولي من الدوري الممتاز، وأحرز محمد شعراوي لاعب بتروجيت هدف الفريق الأول من إنفراد كامل بحارس مرمي الأهلي السابق أمير عبد الحميد في الدقيقة 42 من الشوط الأول، قبل أن يخرج واقي الساق " الشنكار " ليستخدمها مثل التليفون المحمول ليلتقط صورة سيلفي مع زملائه في الفريق .

قناع سبايدر مان

شهدت مباراة طلائع الجيش وبيراميدز، التي أقيمت في الدوري الممتاز بالموسم الجاري وانتهت بالتعادل الإيجابي 2-2 واقعة طريفة عقب احتفال كريم طارق نجم فريق الطلائع بهدفه من خلال ارتداء قناع "سبايدر مان"، وكشف اللاعب في تصريحاته عقب المباراة أنه أراد تقليد هذه الطريقة من النجم الجابوني بيير إيمريك أوباميانج مهاجم أرسنال الإنجليزي الذي لطالما اشتهر بهذا الاحتفال منذ أن كان لاعبا في سانت إيتيان وخلال تواجده في بروسيا دورتموند وأخيراً مع أرسنال.