شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يواجه المقاصة فى الدفاع الجوي استعداداً للمقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف معلب الدفاع الجوي المباراة الودية الأولى للفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان والذي يلتقي مع نظيره مصر المقاصة في تمام الثالثة عصراً، استعداد لمواجهة المقاولون العرب في الجولة الرابعة والمؤجلة من عمرمسابقة الدوري العام التي تعود إلى الصورة بعد انتهاء مسابقة كأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً في مصر حتى 22 نوفمبر الجاري.

وكان الفريق الأسواني قد دخل في معسكر مغلق بالقاهرة الثلاثاء الماضي، حيث يتخلل المعسكرعدة مباريات ودية أولها أمام الجونة يوم 16 نوفمبر الجاري، ثم الزمالك يوم 17، ويختتم تماسيح النيل معسكر القاهرة بمواجهة إف سى مصر يوم 18 من نفس الشهر.

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وأكد محمود سماكة إدارى فريق أسوان، أن أبناء الجنوب أنهوا المرحلة الأولى من الإعداد بشكل جيد بعد التعادل مع "تحرير أسوان" ودياً، ويطمح الفريق الأسوانى فى مواجهات أكثر قوة خلال المرحلة الثانية والأخيرة قبل لقاء المقاولون.

ويحتل نادى أسوان المركز الـ14 فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 4 نقاط، وذلك بعدما خسر أبناء الجنوب فى المباراة الأولى بالدورى أمام مصر المقاصة بنتيجة 3 / 2، ثم التعادل مع إف سى مصر والهزيمة من الأهلى بخماسية، وأخيرًا الفوز على إنبى بهدف نظيف.