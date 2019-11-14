شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات قوية فى الجولة الـ 12 بدورى محترفى كرة اليد و المرتبط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام على مدار اليوم الخميس مواجهات قوية فى إطار الجولة الـ 12 بدورى محترفى كرة اليد والمرتبط مواليد 2002 للموسم المحلى 2029 / 2020 .

و تشهد هذه الجولة مواجهات بين كلا من ، الزمالك مع سموحة و الجزيرة مع أصحاب الجياد و الزهور مع البنك الأهلى و محافظة الفيوم مع سبورتنج و الحوار مع 6 أكتوبر وجزيرة الورد مع الأهلى وحدائق الأهرام مع المعادى وطلائع الجيش مع الطيران وهليوبوليس مع الأولمبى.

بينما تقام الجولة الـ 13 غدا الجمعة بلقاءات بين كلا من ، أصحاب الجياد مع الزمالك و سموحة مع البنك الأهلى و سبورتنج مع الجزيرة و 6 أكتوبر مع الزهور و الأهلى مع محافظة الفيوم و المعادى مع حوار والطيران مع جزيرة الورد والأوليمبى مع حدائق الأهرام وهليوبوليس مع طلائع الجيش .