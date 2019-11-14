شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. "السمانة" تكشف طلب طارق حامد من حسام البدرى قبل مواجهة كينيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يكشف سوبر كورة تفاصيل طلب طارق حامد ، لاعب المنتخب ونادى الزمالك، الذى تقدم به لحسام االبدرى، المدير الفنى للفراعنة قبل مواجهة كينيا فى افتتاح التصفيات المؤهلة لكان 2021 بالكاميرون.
ويعاني طارق حامد من إصابة بسيطة في عضلة السمانة قبل مواجهة الغد أمام كينيا التي يطمح فيها الفراعنة إليّ تحقيق الانتصار قبل السفر غدا الجمعة إليّ جزر القمر علي متن طائرة خاصة لمواجهة الأخير في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة للكان.
ويعد طارق حامد من الركائز الأساسية للمنتخب الوطني ويعول عليه البدري كثيرا خاصة في ظل إصابة حمدي فتحي لاعب وسط الأهلي والمنتخب مؤخرا في الركبة.
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