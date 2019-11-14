ملف الأربعاء.. تشكيل مصر المتوقع أمام كينيا.. وصلاح يرحل عن المنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
شهد يوم أمس الأربعاء العديد من الأحداث الهامة التي نستعرضها في التقرير التالي:
الخليج 365 يكشف.. تشكيل المنتخب المتوقع أمام كينيا بتصفيات إفريقيا
تصفيات أفريقيا.. انتصارات للسنغال ونيجيريا والسودان في الطريق للكاميرون 2021
للمرة الـ20.. ظهور مصري بنصف نهائي بطولة العالم للإسكواش للرجال
كينيا تؤكد أزمة فندق الإقامة.. ووزارة الرياضة المصرية تتدخل
مران الأهلي.. حمدي يظهر بـ"العُكاز"
بعد رحيله عن الزمالك.. طارق يحيى مدربًا للجيش رسميًا
محمد صلاح يرحل عن معسكر المنتخب
تقرير.. هل يعاني ليفربول بعد التوقف الدولي؟
النجم يستعيد هدف الأهلي السابق قبل موقعة رادس
"قلق ومخاوف وشكوك".. كيف تناولت الصحف الإنجليزية إصابة صلاح؟
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