اتحاد الكرة يدرس تطبيق تقنية الفيديو في بعض مباريات الدرجة الثانية

يدرس مسئولو اتحاد الكرة، تطبيق تقنية الفيديو، المقرر تطبيقها في الدوري والكأس خلال الموسم الحالي، في بعض مباريات الدرجة الثانية، خلال الفترة المقبلة.

وبحسب مصادر في اتحاد الكرة، فإن التعاقد على تطبيق التقنية في الدوري والكأس،

يشمل 360 مباراة، ومباريات الدوري عددها 333 مباراة، والكأس من دور الـ32 عدد مبارياته 5 مباريات، أي أن الإجمالي سيصبح 338، أي أنه ستبقى 22 مباراة من الـ360 المقرر فيهم تطبيق التقنية، وهو ما دفع اتحاد الكرة لبحث تطبيق التقنية في بعض المباريات ذات الحساسية الكبيرة في دوري المظاليم.

كان عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة كشف أنه سيتم إعلان خبر سار بشأن تطبيق تقنية الفيديو خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا.