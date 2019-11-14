أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، اتحاد الكرة، بملعب مباراة منتخب مصر مع جزر القمر بملعب الأخير، في تصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون.
وقرر الكاف، اختيار ملعب مالوزيني لاستضافة المباراة بين المنتخبين، حيث يقام اللقاء يوم 18 نوفمبر الجاري في الجولة الثانية للتصفيات الأفريقية.
ويستهل منتخب مصر مشواره في التصفيات بمواجهة كينيا اليوم في السادسة مساءً على ملعب برج العرب.
كانت "الوفد" نشرت خبرًا بتاريخ 3 نوفمبر الماضي يشير إلى أن ملعب مالوزيني هو الأقرب لاستضافة المباراة.
كانت هذه تفاصيل خبر تأكيدًا لـ "الوفد" .. ستاد مالوزيني يستضيف لقاء منتخب مصر وجزر القمر بتصفيات أفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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