جدول مواعيد مباريات اليوم 14-11-2019 والقنوات الناقلة

المباراة موعد المباراة المناسبة المكسيك – هولندا الساعة 19:30 بتوقيت جرينيتش، 21:30 بتوقيت مصر، 22:30 بتوقيت السعودية، على ملعب “فالمير بيزيراو” نصف نهائي كأس العالم تحت 17 عامًا (البرازيل 2019) فرنسا – البرازيل يوم الجمعة 15-11-2019، الساعة 1:00 صباحًا بتوقيت مصر، 2:00 صباحًا بتوقيت السعودية، 14-11-2019 الساعة 23:00 بتوقيت جرينيتش، على ملعب “فالمير بيزيراو” نصف نهائي كأس العالم تحت 17 عامًا (البرازيل 2019) مصر – كينيا الساعة 16:00 بتوقيت جرينيتش، 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية الجولة الأولى من تصفيات أمم أفريقيا 2021 (المجموعة السابعة) مالي – غينيا الساعة 19:00 بتوقيت جرينيتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية الجولة الأولى من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021 (المجموعة الأولى) غانا – جنوب أفريقيا الساعة 19:00 بتوقيت جرينيتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية الجولة الأولى من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021 (المجموعة الثالثة) جمهورية الكونجو – الجابون الساعة 19:00 بتوقيت جرينيتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية الجولة الأولى من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021 (المجموعة الرابعة) الجزائر – زامبيا الساعة 19:00 بتوقيت جرينيتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية الجولة الأولى من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021 (المجموعة الثامنة) تركيا – آيسلندا الساعة 17:00 بتوقيت جرينيتش، 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية الجولة التاسعة من تصفيات كأس أمم أوروبا يورو 2020 (المجموعة الثامنة) التشيك – كوسوفو الساعة 19:45 بتوقيت جرينيتش، 21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية الجولة التاسعة من تصفيات كأس أمم أوروبا يورو 2020 (المجموعة الأولى) إنجلترا – الجبل الأسود الساعة 19:45 بتوقيت جرينيتش، 21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية الجولة التاسعة من تصفيات كأس أمم أوروبا يورو 2020 (المجموعة الأولى) البرتغال – ليتوانيا الساعة 19:45 بتوقيت جرينيتش، 21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية الجولة التاسعة من تصفيات كأس أمم أوروبا يورو 2020 (المجموعة الثانية) فرنسا – مولدوفا الساعة 19:45 بتوقيت جرينيتش، 21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية الجولة التاسعة من تصفيات كأس أمم أوروبا يورو 2020 (المجموعة الثامنة) Advertisements هونج كونج – البحرين الساعة 12:00 ظهرًا بتوقيت جرينيتش، 14:00 بتوقيت مصر، 15:00 بتوقيت السعودية الجولة الخامسة من تصفيات كأس أمم آسيا 2023 وكأس العالم 2022 (المجموعة الثالثة) أوزبكستان – السعودية الساعة 12:00 ظهرًا بتوقيت جرينيتش، 14:00 بتوقيت مصر، 15:00 بتوقيت السعودية الجولة الخامسة من تصفيات كأس أمم آسيا 2023 وكأس العالم 2022 (المجموعة الرابعة) فيتنام – الإمارات الساعة 13:00 بتوقيت جرينيتش، 15:00 بتوقيت مصر، 16:00 بتوقيت السعودية الجولة الخامسة من تصفيات كأس أمم آسيا 2023 وكأس العالم 2022 (المجموعة السابعة) لبنان – كوريا الجنوبية الساعة 13:00 بتوقيت جرينيتش، 15:00 بتوقيت مصر، 16:00 بتوقيت السعودية الجولة الخامسة من تصفيات كأس أمم آسيا 2023 وكأس العالم 2022 (المجموعة الثامنة) سوريا – الصين الساعة 14:00 بتوقيت جرينيتش، 16:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت السعودية الجولة الخامسة من تصفيات كأس أمم آسيا 2023 وكأس العالم 2022 (المجموعة الأولى) العراق – إيران الساعة 14:00 بتوقيت جرينيتش، 16:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت السعودية الجولة الخامسة من تصفيات كأس أمم آسيا 2023 وكأس العالم 2022 (المجموعة الثالثة) سلطنة عُمان – بنجلادش الساعة 15:00 بتوقيت جرينيتش، 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية الجولة الخامسة من تصفيات كأس أمم آسيا 2023 وكأس العالم 2022 (المجموعة الخامسة) اليمن – فلسطين الساعة 15:00 بتوقيت جرينيتش، 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية الجولة الخامسة من تصفيات كأس أمم آسيا 2023 وكأس العالم 2022 (المجموعة الرابعة) الأردن – أستراليا الساعة 16:00 بتوقيت جرينيتش، 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية الجولة الخامسة من تصفيات كأس أمم آسيا 2023 وكأس العالم 2022 (المجموعة الثانية) الكويت – تايبيه الساعة 16:00 بتوقيت جرينيتش، 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية الجولة الخامسة من تصفيات كأس أمم آسيا 2023 وكأس العالم 2022 (المجموعة الثانية) مصر الأولمبي – الكاميرون الأولمبي الساعة 19:00 بتوقيت جرينيتش، 20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا (المجموعة الأولى) مالي الأولمبي – غانا الأولمبي الساعة 19:00 بتوقيت جرينيتش، 20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا (المجموعة الأولى) ريفر بليت – إستوديانتس الساعة 2:10 بتوقيت مصر، 3:10 بتوقيت السعودية، صباح الجمعة 15-11-2019 نصف نهائي كأس الأرجنتين

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