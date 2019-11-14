مواعيد مباريات نصف نهائي كأس العالم تحت 17 عامًا والقنوات الناقلة

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تدخل بطولة كأس العالم تحت 17 عامًا، المقامة حاليًا على الأراضي البرازيلية، مراحلها الأخيرة بمواجهتين من الوزن الثقيل، الأولى بين المكسيك وهولندا، والثانية بين فرنسا والبرازيل.
المكسيك ترشحت إلى المربع الذهبي بعد فوزها على كوريا الجنوبية بهدف دون رد، وبنفس النتيجة فازت هولندا على باراجواي.
وصدم منتخب فرنسا الجميع بفوز كاسح على إسبانيا قوامه ستة أهداف لهدف، علمًا بأن منتخب لاروخا الإسباني كان الباديء في التسجيل، لكنه انهار مطلع الشوط الثاني بتلقيه لأربعة أهداف دفعة واحدة.
وفي ختام الدور ربع النهائي، انتصرت البرازيل بهدفين نظيفين على إيطاليا التي ظهرت بصورة باهتة لا تعبر عن تاريخها الطويل في كؤوس العالم للناشئين والشباب.
وتنطلق مباريات الدور نصف النهائي من مونديال الناشئين يوم الخميس 14-11-2019 في تمام الساعة 19:30 بتوقيت جرينيتش، 21:30 بتوقيت مصر، 22:30 بتوقيت السعودية.
للتعرف على جميع نتائج دور مجموعات كأس العالم تحت 17 عامًا (اضغط هنا).
للتعرف على جميع نتائج دور الـ16 من كأس العالم تحت 17 عامًا (اضغط هنا).
للتعرف على جميع نتائج دور الـ8 النهائي من كأس العالم تحت 17 عامًا (اضغط هنا).
والتالي موعد مباراتي نصف النهائي + القنوات الناقلة
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المباراة
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موعد وملعب المباراة
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القنوات الناقلة
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المكسيك – هولندا
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يوم الخميس 14-11-2019، الساعة 19:30 بتوقيت جرينيتش، 21:30 بتوقيت مصر، 22:30 بتوقيت السعودية، على ملعب “فالمير بيزيراو”
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beIN Sports HD 10 – عبد الناصر السهلي – معلق المباراة
Sky Sports 1 Italia
Canal + sport 3 Afriue
Varzish Sport HD
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فرنسا – البرازيل
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يوم الجمعة 15-11-2019، الساعة 1:00 صباحًا بتوقيت مصر، 2:00 صباحًا بتوقيت السعودية، 14-11-2019 الساعة 23:00 بتوقيت جرينيتش، على ملعب “فالمير بيزيراو”
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beIN Sports HD 10 – نوفل الباشي – معلق المباراة
Match TV
Sky sport Football
Varzish Sport HD
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