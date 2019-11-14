رياضة | تصفيات أمم أفريقيا.. ترتيب المجموعة الثانية عشرة بعد نهاية مباريات المرحلة الأولى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تصفيات أمم أفريقيا.. ترتيب المجموعة الثانية عشرة بعد نهاية مباريات المرحلة الأولى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت مواجهات المرحلة الأولى، من التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2021، والمقررة في الكاميرون.

وحقق منتخب نيجيريا صاحب المركز الثالث في النسخة الماضية في مصر فوزاً صعباً، على ضيفه منتخب بنين، بينما تعادل منتخب سيراليون مع ضيفه ليسوتو.

نيجيريا – بنين

تغلب المنتخب النيجيري على ضيف بنين في ملعب "موشود إبيولا" الوطني بمدينة أبوجا النيجيرية في إفتتاح مباريات المجموعة الثانية عشرة بهدفين مقابل هدف.

فاجئ منتخب بينين أصحاب الأرض بهدف مبكر في الدقيقة الثالثة عبر "ستيفن سيسنيون"، لكن مهاجم ليل الفرنسي "فيكتور أوسيمين" أدرك التعادل في نهاية الشوط الأول.

في الشوط الثاني سجل "صامويل كالو" هدف الفوز للنسور في الددقيقة 63.

سيراليون – ليسوتو

تعادل المنتخب السيراليوني سلبياً مع ضيفه منتخب ليسوتو بهدف لكل فريق ضمن المرحلة الأولى من تصفيات أمم أفريقيا، حيث تقدم منتخب سيراليون في الدقيقة 70 عبر "كوامي كوي" لكن الضيوف تعادلوا في الدقيقة 90 عبر "ياني تابان سوتو".

شهدت المباراة حالتي طرد لكل فريق، حيث طرد "باسيا ماكيبي" لاعب ليسوتو و "جون بانكولا كامارا" لاعب سيراليون في الدقيقة 84 من عمر اللقاء.

ترتيب المجموعة الثانية عشر في تصفيات أمم أفريقيا

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يتصدر المنتخب النيجيري المجموعة برصيد ثلاث نقاط من فوز وحيد، مقابل نقطة وحيدة لمنتخبي سيراليون وليسوتو في المركزين الثاني والثالث، ويقبع منتخب بنين في المركز الأخي دون رصيد.

1- نيجيريا 3 نقاط

2- ليسوتو نقطة واحدة

3- سيراليون نقطة واحدة

4- بينين دون رصيد

مباريات الجولة القادمة من المجموعة الثانية عشرة من تصفيات أمم أفريقيا

يستضيف منتخب بنين نظيره منتخب سيراليون، بينما يحل المنتخب النيجيري ضيفاً ثقيلا على منتخب ليسوتو

1- بنين – سيراليون 17 نوفمبر

1- ليسوتو – نيجيريا 17 نوفمبر

وقسمت المنتخبات الـ 48 المشاركة في التصفيات لـ 12 مجموعة بواقع 4 منتخبات في كل مجموعة، على أن يصعد صاحبي المركزين الأول والثاني في كل مجموعة مباشرة للنهائيات المقررة في الكاميرون في صيف 2021 بمشاركة 24 منتخباً للمرة الثانية في تاريخ البطولة.