رياضة | تصفيات أمم أفريقيا.. ترتيب المجموعة التاسعة بعد نهاية المرحلة الأولى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تصفيات أمم أفريقيا.. ترتيب المجموعة التاسعة بعد نهاية المرحلة الأولى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

إنطلقت مباريات المرحلة الأولى المجموعة التاسعة من التصفيات الأفريقية، المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 المقررة في الكاميرون.

وحقق منتخب غينيا بيساو فوزاً كاسحاً على ضيفه منتخب إي سواتيني في اللقاء الذي أقيم بالعاصمة بيساو، بينما تفوق منتخب السنغال بقيادة نجم ليفربول الإنجليزي ساديو ماني على ضيفه منتخب جمهورية الكونغو.

غينيا بيساو – إي سواتيني

بدأ المنتخب الغيني مشواره في التصفيات الأفريقية بفوز ساحق على ضيفه منتخب إي سواتيني في العاصمة الغانية بيساو بثلاثية نظيفة.

وسجل أهداف المنخب الغيني "جورجينيو إنتيما" في الدقيقة 40، و"باكيتي سيلفا" لاعب نادي الإسماعيلي المصري في الدقيقة 45 و "جواو ماريو" في الدقيقة 73.

السنغال – جمورية الكونغو

قاد نجم ليفربول الإنجليزي "ساديو ماني" منتخب بلاده السنغال لفوز هام على ضيفه، منتخب الكونغو الديمقراطية في إفتتاح مباريات المجموعة التاسعة من تصفيات أمم أفريقيا.

وسجل هدفي السنغال "سيدي سار" في الدقيقة 25، و "حبيب ديالو" في الدقيقة 27، في اللقاء الذي أقيم بالعاصمة السنغالية داكار.

ترتيب المجموعة التاسعة من تصفيات أمم أفريقيا

يتصدر منتخب غينيا بيساو المجموعة برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف مع المنتخب السنغالي الذي يمتلك نفس الرصيد من النقاط، بينما يحتل منتخبي جمهورية الكونغو وإي سواتيني المركزين الثالث والرابع في المجموعة.

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1- غينيا بيساو 3 نقاط

2- السنغال 3 نقاط

3- جمهورية الكونغو دون رصيد

4- إي سواتيني دون رصيد

مباريات الجولة القادمة من المجموعة التاسعة

يستضيف منتخب جمهورية الكونغو نظيره منتخب غينيا بيساو، بينما يرتحل منتخب السنغال لملاقاة منتخب إي سواتيني.

1- جمهورية الكونغو – غينيا بيساو 17 نوفمبر

2- إي سواتيني – السنغال 17 نوفمبر

جدير بالذكر أن منتخب السنغال إحتل وصيف النسخة المنصرمة التي أقيمت في مصر وفاز بها منتخب الجزائر على أسود التيرانجا بهدف نظيف.

وينص نظام البطولة على صعود صاحبي المركزين الأول والثاني من المجموعات الـ 12 المدرجة بالتصفيات للنهائياات مباشرة في الكاميرون في صيف عام 2021، حيث تشهد البطولة إشتراك 24 منتخباً للمرة الثانية في تاريخ البطولة.