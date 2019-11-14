رياضة | تصفيات أمم أفريقيا.. ترتيب المجموعة الثانية بعد نهاية المرحلة الأولى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تصفيات أمم أفريقيا.. ترتيب المجموعة الثانية بعد نهاية المرحلة الأولى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

إنطلقت اليوم مباريات المرحلة الأولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 المقررة في الكاميرون.

وبدأت مباريات المجموعة الثانية بمواجهتين، حيث حقق منتخب مالاوي فوزاً هاماً على ضيفه منتخب جنوب السودان، بينما تعادل منتخبي بوركينا فاسو وأوغندا سلبياً في الأراضي البوركينية.

مالاوي – جنوب السودان

إستضاف منتخب مالاوي نظيره جنوب السودان في إفتتاحية مباريات المجموعة الثانية في تصفيات أمم أفريقيا، حيث أقيم اللقاء في عاصمة مالاوي ليلونجوي وحقق منتخب مالاوي الفوز بهدف نظيف سجله اللاعب "جابادينهو موهانجو" في الدقيقة 69.

بوركينا فاسو – أوغندا

إنتهت مباراة أوغندا ومضيفتها بوركينا فاسو في العاصمة واجادوجو بالتعادل السلبي في تصفيات أمم أفريقيا لحساب نفس المجموعة.

وشهدت المباراة مشاركة الثلاثي الأزغندي الذي ينشط في الدوري المصري وهم إيمانويل أوكوي لاعب الإتحاد السكندري ولومالا عبده لاعب بيراميدز وخالد أوتشو لاعب نادي مصر المقاصة.

ترتيب مباريات المجموعة الثانية من تصفيات أمم أفريقيا

يتصدر منتخب مالاوي ترتيب المجموعة الثانية من التصفيات برصيد 3 نقاط من فوز وحيد، مقابل نقطة واحدة لمنتخبي بوركينا فاسو و أوغندا، بينما يتذيل منتخب جنوب السودان المجموعة من دون رصيد.

1- مالاوي 3 نقاط

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2- بوركينا فاسو نقطة واحدة

3- أوغندا نقطة واحدة

4- جنوب السودان دون رصيد

مباريات الجولة القادمة من المجموعة الثانية من تصفيات أمم أفريقيا

يستضيف منتخب أوغندا نظيره مالاوي، فيما يحل منتخب بوركينا فاسو ضيفاً على منتخب جنوب السودان، وتقام المباريات يوم 17 نوفمبر المقبل.

أوغندا – مالاوي 17 نوفمبر

جنوب السودان – بوركينا فاسو 17 نوفمبر

جدير بالذكر أن التصفيات تتضمن 48 منتخباً قسمت على 12 مجموعة بواقع 4 منتخبات في كل مجموعة، ويصعد للنهائيات مباشرة أصحاب المركزين الأول والثاني في المجموعة.

وأقيمت النسخة السابقة من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 في مصر الصيف الماضي، وفاز بها المنتخب الجزائري بالفوز على المنتخب السنغالي في المباراة النهائية.

وستقام النسخة المقبلة من البطولة في الكاميرون في صيف عام 2021 بمشاركة 24 منتخباً للمرة الثانية في تاريخ البطولة.