رياضة | عاجل.. الزمالك يعلن موقفه من رحيل مصطفى محمد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الزمالك يعلن موقفه من رحيل مصطفى محمد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وترددت أنباء داخل القلعة البيضاء، تفيد بصعوبة رحيل مصطفي محمد نجم الفريق الكروي الأول بالنادي، في يناير المقبل، خاصة أن الزمالك يعاني من نقص عددي في مركز الهجوم، ويحتاج لتدعيم في هذا المركز، خلال الميركاتو المقبل. وقدم مصطفى محمد مستوي مميز خلال المواجهتين الأخيرتين للمنتخب الأولمبي أمام مالي وغانا، ونجح في إحراز هدفين، مسجلاً هدف في كل مواجهة.

يبدو أن مجلس إدارة نادي الزمالك، لا ينوي التفريط في خدمات مهاجمه الشاب، والمتألق مؤخراً، رفقة المنتخب المصري الأولمبي ببطولة الأمم الأفريقية تحت 23 عام، والتي تحضنها القاهرة خلال نوفمبر الجاري، هي البطولة المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

وأكد أحد المصادر داخل قلعة مية عقبة، رفض إدارة النادي برئاسة مرتضي منصور، رحيل اللاعب بأي شكل من الأشكال خلال الموسم الحالي على أقل تقدير.

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وأوضح المصدر، تمسك رئيس الزمالك والجهاز الفني باللاعب بأي شكل من الأشكال، وهو ما قد يصعب على بعض الأندية المهتمة بضمه مهمتها خلال الفترة المقبلة.

ولفت بلدوزر الزمالك، إنتباه كشافة أوربا والخليج العربي عقب المستوي الطيب الذي يقدمه مع المنتخب الأولمبي، مما جعل أمر رحيل اللاعب شئ وارد خلال الفترة المقبلة.

وإنتشرت أنباء خلال الأيام الماضية، بإهتمام بعض الأندية بضم اللاعب، من اوربا والخليج العربي، من أجل الظفر بخدماته، وتطوير مستواه الذي سيكون قابل لإكتساب الخبرات الجديدة، خاصة وأن اللاعب مازال تحت سن الـ23 عام.