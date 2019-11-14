رياضة | برشلونة يفتح الباب أمام مانشستر يونايتد للتعاقد مع مهاجم جديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يفتح الباب أمام مانشستر يونايتد للتعاقد مع مهاجم جديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرغب مسئولو فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي والذي يدربه المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير في التعاقد مع إيلرلينج هالاند مهاجم فريق ريد بول سالزبورج النمساوي خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة من أجل تدعيم الخط الهجومي هذا الموسم.



وأشارت تقارير إنجليزية حسب صحيفة ذا صن، إن برشلونة قام بالانسحاب من تلك الصفقة بعد رغبة الفريق النمساوي في دفع 100 مليون يورو من أجل الاستغناء عن هالاند بشكل رسمي هذا الموسم.

ورفض البارسا دفع هذا المبلغ الكبير خاصة وأن الفريق دفع 120 مليون يورو خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية التعاقد مع المهاجم الفرنسي انطوان جريزمان لاعب أتليتكو مدريد السابق، بالإضافة إلى دفع 75 مليون يورو لضم فرانكي دي يونج لاعب اياكس امستردام الهولندي.

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ويتصارع الثنائي الإنجليزي مانشستر يونايتد وارسنال على التعاقد مع مهاجم سالزبورج النمساوي خاصة بعد المستوى المميز الذي ظهر به اللاعب مع الفريق في الموسمين الماضي والحالي.

وكان فريق مانشستر يونايتد قد أعلن عن بيع ثنائي الهجوم روميلو لوكاكو واليكسيس سانشيز إلى فريق إنتر ميلان الإيطالي في الصيف الماضي، وواجه الفريق الإنجليزي أزمات كبيرة على مستوى الهجوم بسبب قلة اللاعبين في هذا المركز.