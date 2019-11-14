رياضة | موعد مباراة البرتغال و ليتوانيا اليوم الخميس 14-11-2019 بتصفيات يورو 2020

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة البرتغال و ليتوانيا اليوم الخميس 14-11-2019 بتصفيات يورو 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينتظر اليوم الخميس عشاق كرة القدم العالمية مباراة من العيار الثقيل، حيث يستضيف المنتخب البرتغالي بقيادة النجم العالمي كريستيانو رونالدو، على أرضه ووسط جماهيره اليوم الخميس نظيره الليتواني، ضمن منافسات الجولة السابعة لدور المجموعات، من تصفيات أوربا المؤهلة لبطولة اليورو 2020 علي ملعب ألجارفي الدولي بالعاصمة البرتغالية لشبونة في تمام الساعة العاشرة الأربع مساءً بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمواجهة البرتغال وليتوانيا

وأعلنت شبكة قنوات بي إن سبورت الحصول على حقوق تصفيات أوروبا المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية اليورو 2020، وستبثها عبر قناة beIN Sport HD 4 بتعليق المعلق السوداني الكبير سوار الذهب.

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حكم مواجهة البرتغال ولتوانيا

عينت لجنة التحكيم في الاتحاد الأوربي لكرة القدم الحكم رودي بوكييه ومساعد حكم جليوم ديبار ومساعد حكم ثاني جوليان باسيلي بالاضافة الي الحكم الرابع أماوري ديلرو لإدارة مباراة المنتخب البرتغالي، ونظيره ليتوانيا ضمن منافسات الجولة السابعة لدور المجموعات من تصفيات أوربا المؤهلة لبطولة اليورو 2020 علي ملعب ألجارفي الدولي بالعاصمة البرتغالية لشبونة.

ويدخل المنتخب البرتغالي المباراة وهو في وصافة المجموعة الثانية من تصفيات اليورو برصيد 11 نقطة، ويرغب في تحقيق الفوز للصعود رسمياً لبطولة كأس الأمم الأوروبية المقبلة اليورو 2020، بينما يدخل منتخب ليتوانيا المباراة وهو في المركز الأخير بالمجموعة برصيد نقطة واحدة فقط، من ست جولات ليودع التصفيات ويفشل في الصعود رسميا لبطولة كأس الأمم الأوروبية المقبلة.