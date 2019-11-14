رياضة | موعد مباراة توجو وجزر القمر اليوم الخميس 14/11/2019 بتصفيات كأس أمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة توجو وجزر القمر اليوم الخميس 14/11/2019 بتصفيات كأس أمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد المنتخب الأول التوجولي لكرة القدم، لافتتاح مشواره بالتصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية في نسختها رقم 33 والمقرر إقامتها بالكاميرون 2021.

ويستضيف المنتخب التوجولي نظيره جزر القمر، مساء اليوم الخميس على ملعب كيغيه لحساب الجولة من مباريات المجموعة السابعة بالتصفيات.

ويلعب المنتخب التوجولي ضمن منافسات المجموعة السابعة، والتي تضم بجواره كل من "المنتخب الوطني المصري ومنتخب كينيا ومنتخب جزر القمر".

وتنص لوائح الاتحاد الإفريقي "كاف" على تأهل متصدر المجموعة، ووصيفه مباشرة إلى النهائيات والمقرر إقامتها بالكاميرون 2021.

وكان المنتخب الجزائري، هو حامل لقب النسخة الماضية والتي توج بها على حساب المنتخب السنغالي، بالبطولة التي أقيمت بالقاهرة منتصف العام الجاري.

Advertisements

موعد مباراة توجو وجزر القمر

ويستضيف ملعب كيغيه في توجو مباراة سهلة نسبيا على أصحاب الأرض عندما يلعب ضد جزر القمر، حيث تقام المباراة في الساعة الثامنة مساءا بتوقيتت القاهرة والتاسعة مساءا بتوقيت مكة المكرمة والعاشرة مساءا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة توجو وجزر القمر بالتصفيات الإفريقية

وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية، عن إذاعة مباريات دور المجموعات للتصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية bein sports HD3، الكاميرون 2021.

ويسعى المنتخب التوجولي لتحقيق انطلاقة قوية بتحقيق الفوز على ملعبه ووسط جماهيره وحصد أول ثلاث نقاط قبل الخروج لمواجهة كينيا، في ثاني مباريات المجموعة.