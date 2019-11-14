رياضة | موعد مباراة إنجلترا والجبل الأسود اليوم الخميس 14-11-2019 بتصفيات يورو 2020

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة إنجلترا والجبل الأسود اليوم الخميس 14-11-2019 بتصفيات يورو 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف منتخب إنجلترا بقيادة مدربه جاريث ساوثجيت منافسه منتخب الجبل الأسود اليوم 14 نوفمبر، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين، على ملعب ويمبلي ضمن منافسات الجولة السابعة من دور المجموعات للتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية 2020.

ويتصدر المنتخب الانجليزي مجموعته برصيد 15 نقطة بعد مرور 6 جولات من التصفيات، حيث حقق الفوز في 5 مباريات وتعرض لهزيمة واحدة بالجولة قبل الماضية، بينما يحل منتخب التشيك في المركز الثاني برصيد 12 نقطة، ويأتي منتخب كوسوفو في المركز الثالث برصيد 11 نقطة، ويحل منتخبي الجبل الأسود وبلغاريا في المركزين الرابع والخامس برصيد 3 نقاط فقط.

موعد مباراة انجلترا ضد الجبل الأسود :-

وسوف تقام المباراة بين منتخب انجلترا ومنتخب الجبل الأسود في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام في الساعة الحادية عشر إلا ربع مساء الخميس بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثانية عشر إلا ربع بتوقيت دولة الإمارات العربية، بينما ستقام في الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت دولة المغرب.

القنوات الناقلة لمباراة انجلترا ضد الجبل الأسود :-

وكانت قد أعلنت مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية عن إذاعة جميع مباريات التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية 2020، عبر قنواتها على قمري النايل سات والعرب سات، حيث ستذاع المباراة بين منتخب انجلترا ومنتخب الجبل الأسود عبر قناة بين سبورتس الرياضية 3 HD.

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وجاءت قائمة المنتخب الانجليزي كالتالي لمواجهتي منتخبي كوسوفو والجبل الأسود :-

حراسة المرمى: توم هيتون (أستون فيلا) وجوردان بيكفورد (إيفرتون) ونيك بوب (بيرنلي).

خط الدفاع: ترينت أليكسندر أرنولد (ليفربول) وبن تشيلويل (ليستر سيتي) وجو جوميز (ليفربول) وهاري ماجواير (مانشستر يونايتد) وتيرون مينجز (أستون فيلا) وداني روز (توتنهام هوتسبير) وجون ستونز (مانشستر سيتي) وفيكايو توموري (تشيلسي) وكيران تريبيير (أتلتيكو مدريد الإسباني).

خط الوسط: روس باركلي (تشيلسي) وفابيان ديلف (إيفرتون) وجوردان هندرسون (ليفربول) وجيمس ماديسون (ليستر سيتي) وماسون ماونت (تشيلسي) وأليكس أوكسلايد تشمبرلين (ليفربول) وديكلان رايس (ويستهام) وهاري وينكس (توتنهام).

خط الهجوم: تامي أبراهام (تشيلسي) وكالوم هودسون أودوي (تشيلسي) وهاري كين (توتنهام) وماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد) وجادون سانتشو (بوروسيا دورتموند الألماني) وكالوم ويلسون (بورنموث).

وتم استبعاد رحيم سترلينج لاعب فريق مانشستر سيتي بعد الأزمة الأخيرة، مع جوميز مدافع ليفربول في معسكر المنتخب والتشابك بالأيدي بين اللاعبين، والذي قد أدى إلى إعلان جاريث ساوثجيت استبعاد سترلينج من المعسكر الحالي للمنتخب.