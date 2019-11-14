رياضة | موعد مباراة العراق وإيران اليوم الخميس 14-11-2019 في تصفيات كأس العالم - آسيا والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة العراق وإيران اليوم الخميس 14-11-2019 في تصفيات كأس العالم - آسيا والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف ملعب عمان الدولي بالأردن مباراة قوية وحاسمه في التصفيات الأسيويه المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022، تجمع بين منتخبي العراق وإيران ضمن مباريات الجولة الرابعه من التصفيات، في لقاء تم نقله للأردن خلال الفترة الماضيه.

موعد مباراة العراق وإيران في تصفيات أسبا المؤهلة لكأس العالم

يستضيف ملعب عمان بالأردن مباراة منتخبي العراق وإيران في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022، في تمام الساعه الرابعه عصرًا بتوقيت القاهرة والخامسة بتوقيت السعودية، والخامسه بتوقيت العراق والساعه، الخامسة بتوقيت الكويت والساعه السادسه بتوقيت الإمارات والساعه الثالثة بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة العراق وإيران في تصفيات أسبا المؤهلة لكأس العالم

تنتطلق مباراة العراق وإيران ضمن مباريات الجولة الرابعه من تصفيات كأس العالم 2022، في تمام الساعه الرابعه عصرا بتوقيت القاهرة والخامسة بتوقيت السعودية والخامسه بتوقيت العراق والساعه الخامسة بتوقيت الكويت والساعه السادسه بتوقيت الإمارات والساعه الثالثة بتوقيت جرينتش.، وسيذاع اللقاء عبر قناة الكأس المفتوحه وقناة العراقيه الرياضيه.

ترتيب المجموعه الثالثة قبل مباراة العراق وإيران

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العراق 7 نقاط

البحرين 7 نقاط

إيران 6 نقاط

هونج كونج نقطة

كمبوديا نقطة

ويسعي منتخب العراق في الفوز للإنفراد بصدارة الارتيب في المدموعه الثالثة بينما منتخب إيران يسعي للصعود لقمة المجموعه وتخطى العراق.