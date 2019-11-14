رياضة | موعد مباراة الأردن وأستراليا اليوم الخميس 14-11-2019 بتصفيات كأس العالم وأمم آسيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الأردن وأستراليا اليوم الخميس 14-11-2019 بتصفيات كأس العالم وأمم آسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي منتخب الأردن، نظيره الأسترالي، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2022، وأمم آسيا أيضاً، بالعاصمة الأردنية عمان.

وخاض الفريقان 3 مباريات، حيث فاز المنتخب الأردنى في مباراتين وتعادل في واحدة، يحتل بهم المركز الثانى برصيد 7 نقاط، بينما يحتل المنتخب الأسترالي صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط بعد الفوز في جميع مبارياته السابقة.

موعد مباراة الأردن وأستراليا

من المقرر أن يلتقي الثنائي في السادسة مساءً غد الخميس بتوقيت القاهرة، والسابعة بتوقيت مكه المكرمة، ويسعي كلًا من المنتخبين إلى اقتناص نقاط المباراة لتحقيق علامة إضافية نحو مشوار التأهل للمونديال، حيث يطمح المنتخب الأردني في استغلال عامل الأرض لاقتناص الصداره من نظيره الأسترالي.

القنوات الناقلة للمباراة الأردن وأستراليا

ويتم بث المباراة عبر قناة " بي إن سبورت"، المالك الحصري لحقوق بث مباريات التصفيات المؤهلة، لمونديال 2020 وكأس آسيا للأمم.

ملعب مباراة أستراليا والأردن بتصفيات كأس العالم وكأس آسيا

يحتضن ملعب الملك عبد الله بالعاصمة عمان بمدينة القويسمية، أحداث أستراليا والأردن، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2022.

التشكيل المتوقع لأستراليا والأردن خلال مواجهة اليوم الخميس :

تشكيل الأردن المتوقع كما يلي :

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