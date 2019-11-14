رياضة | مفاجأة.. جورديولا يدخل قائمة المرشحين لتدريب بايرن ميونيخ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. جورديولا يدخل قائمة المرشحين لتدريب بايرن ميونيخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل الاسباني بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي قائمة المرشحين لتدريب نادي بايرن ميونيخ الألماني الذي أقال مدربه نيكو كوفاتش بسبب سوء النتائج وتم تعيين مساعده فليك مهمة تدريب الفريق البافاري مؤقتًا.



وقالت صحيفة سبورت بيلد الألمانية الشهيرة أن إدارة نادي بايرن ميونيخ وضعت مجموعة من الأسماء المرشحة لتولي المهمة عقب نهاية الموسم الحالي، إلا أنهم جميعا يرتبطون بعقود مع أنديتهم في الوقت الحالي مثل الألماني توماس توخيل المدير الفني الحالي لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي بالإضافة إلي الهولندي تين هاج المدير الفني الحالي لنادي أياكس أمستردام الهولندي كما أشارت الصحيفة إلى دخول الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني الحالي لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي بشكل مفاجئ مع اقتراب نهاية عقده مع النادي الإنجليزي في صيف عام 2021.

بينما ألمحت الصحيفة الألمانية الشهيرة إلى أنه لا يبدو سعيدا خلال عامه الرابع مع الفريق وبالتالي يحلم المسؤولون داخل النادي البافاري بعودة جوارديولا إلى ملعب أليانز أرينا، إذ سبق له قيادة الفريق بين عامي 2013 و2016، رغم فشله في تلبية طموحات جماهير الفريق، لعدم فوزه بلقب دوري أبطال أوروبا.