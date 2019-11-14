رياضة | الأهلي يرفض عودة نجمه الى إنبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يرفض عودة نجمه الى إنبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية أن المفاوضات توقفت بين إنبي والأهلي بشأن الحصول على خدمات علي لطفي حارس مرمى الأهلي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.

وكشفت التقارير الصحفية عن وجود محادثات بين حلمي طولان المدير الفني لإنبي وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي لبحث إمكانية إتمام الصفقة ولكن الأهلي رفض الأمر بشكل نهائي وطلب من لطفي غلق تلك الصفحة والتركيز مع الفريق.



وأكدت التقارير الصحفية تمسك الأهلي بحارسه خاصةً أن الفريق ينافس على العديد من الجبهات المحلية والقارية.



وأشارت التقارير الصحفية إلى أن إنبي يبحث حاليًا عن حارس مرمى جديد في ظل تراجع مستوى الحارس الأساسي عبد العزيز البلعوطي.

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وقال على لطفي حارس الأهلي مطلع الشهر الحالي أن الفريق حقق أهدافه من معسكر الإمارات الذي أقيم على مدار أسبوع للتحضير للمرحلة المقبلة التي يخوض خلالها الأهلي مواجهات بطولة الدوري العام ودور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.



وأوضح علي لطفي أن توقيت ومكان معسكر الفريق كان اختيارا موفقا في ظل توقف مسابقة الدوري نظرا لحاجة الفريق للمعسكر الذي حقق الاستفادة للجميع من خلال التدريبات اليومية.



وأشار علي لطفي إلى أن توقف مسابقة الدوري جاء في توقيت صعب خاصة أن الأهلي كان يؤدي بصورة أكثر من رائعة سواء على المستوى المحلي أو الإفريقي لكن الفريق قادر على العودة بقوة أكثر من الفترة الأولى ومواصلة الانتصارات والعروض القوية التي نالت إعجاب الجميع محليا وإفريقيا.



وشدد لطفي على أن الأهلي أمامه تحدٍ كبير في دوري أبطال إفريقيا خلال الموسم الحالي بسبب المنافسة القوية والصعبة من جميع الفرق التي دعمت صفوفها من أجل الفوز باللقب.



وأضاف علي لطفي أن مواجهة النجم الساحلي في تونس قد تكون صعبة لكن الأهلي يمتلك الخبرات الكافية لتحقيق نتيجة إيجابية في مشواره بدوري الأبطال.