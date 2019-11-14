شكرا لقرائتكم خبر عن الشهري يتقبل العزاء في والده والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - - يتلقى مدير مكتب صحيفة الجزيرة في المنطقة الغربية سابقا الزميل سعد بن جابر عبدالله الشهري غدا (الخميس) العزاء في والده، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى إثر معاناته مع المرض، وصلي عليه في جامع الراجحي في الرياض ودفن في مقبرة النسيم. ويستقبل الشهري المواسين في منزله في جدة حي المحمدية 5 من بعد صلاة العصر وحتى العشاء أو على جوال 0555653303.

يتلقى مدير مكتب صحيفة الجزيرة في المنطقة الغربية سابقا الزميل سعد بن جابر عبدالله الشهري غدا (الخميس) العزاء في والده، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى إثر معاناته مع المرض، وصلي عليه في جامع الراجحي في الرياض ودفن في مقبرة النسيم. ويستقبل الشهري المواسين في منزله في جدة حي المحمدية 5 من بعد صلاة العصر وحتى العشاء أو على جوال 0555653303.

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