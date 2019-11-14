شكرا لقرائتكم خبر عن أبناء القرشي يتلقون التعازي في والدهم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الدهاس (مكة المكرمة)

تلقى فارس بن رزيق القرشي، وأشقاؤه؛ العميد نواف من منسوبي شرطة العاصمة المقدسة، وعناد من منسوبي أمانة العاصمة المقدسة، وهنيدي مدير ابتدائية أبو الأعلى المودودي، التعازي في وفاة والدهم رزيق بن هنيدي القرشي، الذي صلي عليه في المسجد الحرام ودفن بمقابر المعلاة.

وتوافد عدد من الأهالي والأعيان والمسؤولين إلى مزرعة القرشي في الشرائع لتقديم مواساتهم، سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر وحسن العزاء.