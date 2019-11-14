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أبناء القرشي يتلقون التعازي في والدهم

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جدة - خالد شويل - عبدالله الدهاس (مكة المكرمة)

تلقى فارس بن رزيق القرشي، وأشقاؤه؛ العميد نواف من منسوبي شرطة العاصمة المقدسة، وعناد من منسوبي أمانة العاصمة المقدسة، وهنيدي مدير ابتدائية أبو الأعلى المودودي، التعازي في وفاة والدهم رزيق بن هنيدي القرشي، الذي صلي عليه في المسجد الحرام ودفن بمقابر المعلاة.

وتوافد عدد من الأهالي والأعيان والمسؤولين إلى مزرعة القرشي في الشرائع لتقديم مواساتهم، سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر وحسن العزاء.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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