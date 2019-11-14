شكرا لقرائتكم خبر عن آل قباني يستقبلون المواسين في فقيدهم والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أحمد الصائغ (جدة)استقبل آل قباني التعازي والمواساة من الأمراء والمسؤولين والأقارب، في وفاة فقيدهم عميد أسرتهم رئيف بن حسن بن عبدالقادر قباني، الذي وافته المنية (الاثنين) الماضي، وصلي عليه بالمسجد الحرام، ودفن في مقبرة المعلاة بمكة المكرمة.
والفقيد والد كل من؛ محمود، محمد، الدكتورة رأفت، ألفت وعبير.
يذكر أن اليوم (الخيمس) آخر أيام العزاء في منزل الفقيد بجدة، حي الحمراء، خلف فندق ريتزكارلتون.
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