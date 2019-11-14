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آل قباني يستقبلون المواسين في فقيدهم

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جدة - خالد شويل - أحمد الصائغ (جدة)

استقبل آل قباني التعازي والمواساة من الأمراء والمسؤولين والأقارب، في وفاة فقيدهم عميد أسرتهم رئيف بن حسن بن عبدالقادر قباني، الذي وافته المنية (الاثنين) الماضي، وصلي عليه بالمسجد الحرام، ودفن في مقبرة المعلاة بمكة المكرمة.

والفقيد والد كل من؛ محمود، محمد، الدكتورة رأفت، ألفت وعبير.

يذكر أن اليوم (الخيمس) آخر أيام العزاء في منزل الفقيد بجدة، حي الحمراء، خلف فندق ريتزكارلتون.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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