شكرا لقرائتكم انطلاق الجولة العاشرة ببطولة دوري الجمهورية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تنطلق اليوم الخميس منافسات الجولة العاشرة ببطولة دوري الجمهورية للناشئين مواليد 2004، والتي تشهد إقامة أكثر من مباراة مثيرة وأبرزها لقاء شباب الأهلي مع النادي الاسماعيلي والذي يستضيفه مقر القلعة الحمراء بمدينة نصر. كان النادي الأهلي قد فاز على سموحة في الجولة الماضية بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وسجل ثلاثية الأهلي محمد أسامة هدفان ورأفت خليل هدف ليرفع الفريق الأحمر رصيده إلى 17 نقطة. وجاءت منافسات الجولة العاشرة كالتالي: الأهلي x الاسماعيلي بيراميدز x حرس الحدود Advertisements طنطا x سموحة وادي دجلة x إنبي مصر المقاصة x الجونة المقاولون x الانتاج الحربي فيما حصل فريق الزمالك على راحة من منافسات هذه الجولة .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر انطلاق الجولة العاشرة ببطولة دوري الجمهورية... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.