شكرا لقرائتكم البدرى يخوض أول اختبار رسمى مع الفراعنة اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخوض المنتخب الوطنى الأول بقيادة حسام البدرى، فى السادسة مساء اليوم الخميس 14 / 11 / 2019 ، مباراة غاية فى الأهمية أمام منتخب كينيا ، فى إفتتاح مشواره فى التصفيات الإفريقية المؤهلة لأمم افريقيا 2021 بالكاميرون، على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

مباراة اليوم هى أول اختبار رسمي للجهاز الفني الجديد للفراعنة بقيادة حسام البدرى، الذى تولى المهمة خلفا للمكسيكي خافيير أجيري المدير الفني السابق الذى رحل عقب الخروج المبكر من بطولة أمم افريقيا للكبار من دور الـ16 على يد جنوب افريقيا.

وخاض المنتخب الوطني مباراتين وديتين تحت قيادة الجهاز الفني الجديد، الأولى أمام بتسوانا فى أكتوبر الماضي وانتهت بفوز الفراعنة بهدف نظيف سجله حمدي فتحي، قبل أن يفوز بنفس النتيجة على ليبيريا فى نوفمبر الجارى بتوقيع حمدي فتحي أيضا، الذى تعرض لقطع فى غضروف الركبة مؤخرا وغادر معسكر المنتخب حيث سيخضع لعملية جراحية فى الخارج.