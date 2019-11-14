الأهلي يواجه الإسماعيلي فى دوري الجمهورية 2004

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم الخميس منافسات الجولة العاشرة ببطولة دوري الجمهورية للناشئين مواليد 2004، والتي تشهد إقامة أكثر من مباراة مثيرة وأبرزها لقاء شباب الأهلي مع النادي الاسماعيلي والذى يستضيفه مقر القلعة الحمراء بمدينة نصر. كان النادي الأهلي قد فاز على سموحة في الجولة الماضية بثلاثة أهداف مقابل هدفين، سجلها محمد أسامة هدفان ورأفت خليل هدف ليرفع الفريق الأحمر رصيده إلى 17 نقطة. وجاءت منافسات الجولة العاشرة كالتالي: الأهلي x الاسماعيلي بيراميدز x حرس الحدود Advertisements طنطا x سموحة وادي دجلة x إنبي مصر المقاصة x الجونة المقاولون x الانتاج الحربي فيما حصل فريق الزمالك على راحة من منافسات هذه الجولة .

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