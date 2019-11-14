شكرا لقرائتكم خبر عن مبارزة آسيا تنطلق في الرياض.. اليوم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

تنطلق صباح اليوم (الخميس) بطولة الجولة الآسيوية للمبارزة (للرجال والسيدات) تحت 17 عاما، التي تحتضنها العاصمة السعودية الرياض للمرة الأولى، وتستمر لمدة 3 أيام، في الصالة الخضراء بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي، بحضور رئيس الاتحاد العربي والإماراتي للمبارزة سالم القاسمي، ورئيس الاتحاد السعودي للمبارزة أحمد الصبان، وكانت المنتخبات قد خضعت لفحص الأدوات صباح أمس، وسيتنافس 120 لاعبا ولاعبة من 9 منتخبات في الأسلحة الثلاثة (السايبر، الشيش، الأبيه) وهي السعودية والإمارات والكويت وعمان والأردن ولبنان والعراق واليمن وسوريا، وتستهل المنتخبات منافسات البطولة بسلاحي السايبر (الرجال) والابيه (السيدات) تليها في اليوم التالي منافسات سلاحي الشيش (الرجال) والسايبر (السيدات)، في حين تختتم السبت المقبل بمنافسات سلاحي الابيه (الرجال) والشيش (السيدات)، وسيدير منافسات البطولة 35 حكما منهم 30 سعوديا، إلى جانب حكمين محايدين من تونس ومصر، وثلاثة حكام مرافقين، وكانت اللجنة المنظمة قد أنهت تجهيزات البطولة بتوفير 10 ملاعب دولية و4 للتدريب.

من جهته رحب رئيس الاتحاد السعودي للمبارزة أحمد الصبان، بالمنتخبات المشاركة في البطولة، متمنيا لهم التوفيق وأن تكون البطولة مميزة فنيا، موضحا جاهزية المنتخب السعودي الذي سيشارك بـ40 لاعبا ولاعبة، بعد انتهاء معسكر سلاحي الشيش والسايبر في جورجيا، ومنتخب سلاح الابيه في مصر.

وأشاد الصبان بالمراكز المتقدمة للاعبين في التصنيف الآسيوي التي تحققت مؤخرا، يأتي في مقدمتهم حسين الطويل الذي يحتل المركز الأول آسيويا في سلاح الابيه، مشيرا إلى أن الوطن ينتظر تحقيق الميداليات من لاعبي الأخضر كما عودوا الجميع.