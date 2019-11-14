شكرا لقرائتكم خبر عن 10مواجهات جمعت المنتخبين.. «التفوق سعودي» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الغزال (الأحساء)

تقابل المنتخب الوطني الأول مع نظيره الأوزبكي في 10 مواجهات مختلفة، وفي مسابقات تختلف، وفي أراض مختلفة، حيث حقق الأخضر خلال المواجهات العشر السابقة خمسة انتصارات، وتعادلا وحيدا، و4 هزائم.

والتقى المنتخبان في أولى مواجهاتهما عام 1994 في دورة الألعاب الآسيوية بهيروشيما، وانتهت المواجهة بفوز المنتخب الأوزبكي بنتيجة 4 أهداف مقابل هدف، فيما كانت المواجهة الثانية عام 2000، في كأس آسيا بلبنان، وانتهت بفوز الأخضر بخمسة أهداف نظيفة، وتغلب المنتخب الأوزبكي في المواجهة الثالثة التي أقيمت في كأس آسيا بالصين عام 2004، فيما انتهت المواجهة الرابعة التي جمعتهما عام 2005 في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2006 بالتعادل بهدف لكل منهما (ذهاباً)، فيما انتصر الأخضر في المواجهة الخامسة بـ3 أهداف دون مقابل (إياباً)، وفي كأس آسيا 2007 كانت المواجهة السادسة في جاكرتا انتهت لمصلحة الأخضر بهدفين مقابل هدف، وفي تصفيات كأس العالم 2010 كانت المواجهة السابعة التي تجمعهما وخسر الأخضر مواجهة الذهاب بـ3 أهداف دون مقابل، وكسب مواجهة الإياب في الرياض برباعية نظيفة، وفي المواجهة التاسعة تغلب الأخضر بنتيجة 4 أهداف دون رد ودياً، وفي آخر مواجهاتهما التي أقيمت عام 2015، ضمن مباريات كأس آسيا في أستراليا خسر الأخضر مواجهته بـ3 أهداف مقابل هدف وحيد.

تقابل المنتخب الوطني الأول مع نظيره الأوزبكي في 10 مواجهات مختلفة، وفي مسابقات تختلف، وفي أراض مختلفة، حيث حقق الأخضر خلال المواجهات العشر السابقة خمسة انتصارات، وتعادلا وحيدا، و4 هزائم.

والتقى المنتخبان في أولى مواجهاتهما عام 1994 في دورة الألعاب الآسيوية بهيروشيما، وانتهت المواجهة بفوز المنتخب الأوزبكي بنتيجة 4 أهداف مقابل هدف، فيما كانت المواجهة الثانية عام 2000، في كأس آسيا بلبنان، وانتهت بفوز الأخضر بخمسة أهداف نظيفة، وتغلب المنتخب الأوزبكي في المواجهة الثالثة التي أقيمت في كأس آسيا بالصين عام 2004، فيما انتهت المواجهة الرابعة التي جمعتهما عام 2005 في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2006 بالتعادل بهدف لكل منهما (ذهاباً)، فيما انتصر الأخضر في المواجهة الخامسة بـ3 أهداف دون مقابل (إياباً)، وفي كأس آسيا 2007 كانت المواجهة السادسة في جاكرتا انتهت لمصلحة الأخضر بهدفين مقابل هدف، وفي تصفيات كأس العالم 2010 كانت المواجهة السابعة التي تجمعهما وخسر الأخضر مواجهة الذهاب بـ3 أهداف دون مقابل، وكسب مواجهة الإياب في الرياض برباعية نظيفة، وفي المواجهة التاسعة تغلب الأخضر بنتيجة 4 أهداف دون رد ودياً، وفي آخر مواجهاتهما التي أقيمت عام 2015، ضمن مباريات كأس آسيا في أستراليا خسر الأخضر مواجهته بـ3 أهداف مقابل هدف وحيد.