شكرا لقرائتكم خبر عن باهبري: هدفنا العودة بالنقاط والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة)أكد لاعب المنتخب السعودي هتان باهبري أن مباراة اليوم أمام منتخب أوزبكستان ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأسي العالم 2022، وأمم آسيا 2023، تعتبر من المباريات ذات الأهمية الكبرى، وهدفنا تحقيق الانتصار وحصد النقاط الثلاث التي ستقودنا لاعتلاء صدارة المجموعة الرابعة.
وأوضح باهبري أنه وزملاءه اللاعبين يدركون أهمية اللقاء في المشوار الآسيوي التأهيلي لبطولتي العالم وآسيا القادمتين، مبينا أن الجهاز الفني بقيادة المدرب رينارد وضع التكتيك المناسب الذي سيسهم في تحقيق الفوز والعودة بالنقاط الثلاث من طشقند.
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