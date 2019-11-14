شكرا لقرائتكم خبر عن رينارد ثامن مدرب يقود منتخبنا أمام الأوزبك والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الغزال (الأحساء)

قاد المنتخب السعودي خلال تاريخ مواجهات المنتخبين في المواجهات العشر الماضية 7 مدربين من جنسيات مختلفة، وهم الأرجنتيني كالديرون (مباراتان)، والبرازيلي أنجوس (مباراتان)، والوطني ناصر الجوهر (مباراتان)، والبرازيلي ايفو وورتمان، والهولندي فاندرليم، والبرتغالي بيسيرو، والروماني كوزمين اولاريو.

وسيكون المدرب الفرنسي ايرفي رينارد ثامن مدرب يقود الأخضر أمام منتخب أوزبكستان في اللقاء الذي يعتبر رقم 11 في تاريخ مواجهات المنتخبين، ويسعى من خلاله للفوز من أجل المنافسة على حصد بطاقة التأهل للتصفيات النهائية لمونديال 2022، والتأهل إلى كأس آسيا 2023.