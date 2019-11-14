شكرا لقرائتكم خبر عن الأخضر ينشد «الصدارة» من طشقند والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صالح الحربي (جدة)

يخوض منتخبنا الوطني الأول لقاء مهما أمام مضيفه أوزبكستان عصر اليوم (الخميس) في تمام الساعة الثالثة عصراً على ملعب باختاكور المركزي في العاصمة الأوزبكية (طشقند) ضمن لقاءات المجموعة الرابعة للتصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

ويدخل منتخبنا الوطني لقاء اليوم محتلاً المركز الثاني برصيد 5 نقاط حصدها من فوز على منتخب سنغافورة بثلاثية نظيفة وتعادلين مع منتخب اليمن بهدفين لكل منهما ومنتخب فلسطين سلبياً، ويطمح الأخضر السعودي لخطف الصدارة من مضيفه منتخب أوزبكستان الذي يملك 6 نقاط من فوزين وخسارة، واعتمد مدرب منتخبنا الوطني هيرفي رينارد على التشكيلة الأساسية للمنتخب التي لن تختلف كثيراً عن لقاء فلسطين السابق، وإن كان المنتخب سيفتقد لخدمات عبدالفتاح عسيري بعد الإصابة التي حدثت له أخيراً، كما ستتم الاستعانة باللاعب سالم الدوسري بعد تعافيه من الإصابة التي حرمته من المشاركة في المباراة السابقة، وتعقد الجماهير العاشقة آمالا كبيرة في خطف الصدارة، لا سيما أن المنتخب استعاد بريقه مع مدربه الحالي رينارد.

أما المنتخب الأوزبكي فيدخل اللقاء متصدراً للمجموعة بفارق نقطة وحيدة عن منتخبنا، ويطمح لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز وتوسيع الفارق النقطي بينهما، لاسيما أنه حقق فوزين متتاليين على اليمن، وسنغافورة، وبنتائج كبيرة، حيث أحرز مهاجموه 8 أهداف، وولجت مرماه 3 أهداف.