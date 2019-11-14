شكرا لقرائتكم خبر عن الغدير: «الصقور» الخضر عودونا على تخطي الصعاب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الغزال (الأحساء)

أكد المدرب الوطني يوسف الغدير قدرة لاعبي منتخبنا على تجاوز المنتخب الأوزبكي على أرضه وبين جمهوره، وقال لـ«الخليج 365»: على الرغم من أهمية اللقاء وصعوبة الموقف إلا أن لاعبي الأخضر قادرون على تجاوز المنتخب الأوزبكي المتطور الذي سيلعب على أرضه وبين جمهوره وتحقيق نتيجة إيجابية.

وأضاف الغدير: «المنتخب الأوزبكي دائماً يحرج المنتخبات التي تواجهه على أرضه وبين جمهوره ويقدم مستويات جيدة إلا أننا كسعوديين تعودنا من لاعبينا الظهور في وقت الشدائد والصعاب، وإن شاء الله يتحقق ذلك، والعودة إلى أرض الوطن بنتيجة إيجابية».