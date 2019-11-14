شكرا لقرائتكم خبر عن سحب قرعة خليجي ٢٤.. الخميس والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الغزال (الأحساء)

قرر اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم إعادة قرعة «خليجي 24»، حيث ستسحب رسميا اليوم (الخميس) بعد الموافقة الرسمية لمنتخبات السعودية والإمارات والبحرين على المشاركة في البطولة اعتبارا من 26 نوفمبر الجاري.

وأصدر اتحاد كأس الخليج العربي قرارا بتأجيل موعد انطلاق «خليجي 24» من 24 نوفمبر، يومين، لمنح المنتخب السعودي فرصة لاستعادة دولييه من نادي الهلال الذي يلعب إياب نهائي إبطال آسيا ضد أوراوا الياباني المقرر 24 نوفمبر، وفقًا لما أعلنه جاسم الشكيلي نائب رئيس اتحاد كأس الخليج العربي، في مؤتمر صحفي أمس (الأربعاء).

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وأوضح الشكيلي: «سيتم تأجيل انطلاق خليجي 24 إلى 26 نوفمبر على أن تختتم البطولة 8 ديسمبر بسبب مشاركة نادي الهلال السعودي في نهائي دوري أبطال آسيا».

وعقد اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم أمس، اجتماعا لإعادة برمجة مباريات بطولة كأس الخليج العربي 24 وعودة البطولة لنظام المجموعتين بعد إعلان اتحادات السعودية والإمارات والبحرين مشاركتها في البطولة التي تستضيفها قطر في وقت لاحق الشهر الحالي.

ويشهد اجتماع اليوم إعادة إجراء القرعة بنظام المجموعتين، كل منها تضم 4 منتخبات، يتأهل أول منتخبين في كل مجموعة للدور قبل النهائي، على أن يلتقي أول كل مجموعة مع ثاني المجموعة الثانية والعكس.