شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يطلب تقرير عن لاعبي الاهلي فى المنتخبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للاهلي من جهازه المعاون إعداد تقرير عن اللاعبين الدوليين سواء في المنتخب الأول أو الأوليمبي، وذلك قبل انتهاء معسكري المنتخبين والعودة من جديد لتدريبات الفريق الأحمر تمهيداً لاستئناف بطولة الدوري العام.

ويملك الأهلي عدد من اللاعبين الدوليين ومنهم محمد الشناوى، أيمن أشرف، أحمد فتحي، علي معلول، محمد هاني، حمدي فتحي قبل اصابته، عمرو السولية ، حسين الشحات، ومحمد مجدي قفشة، رمضان صبحي، صلاح محسن.

ويلعب المنتخب الاول اليوم ،الخميس، مع كينيا ببرج العرب في تصفيات أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون فيما يلعب المنتخب الاولمبي مع الكاميرون بإستاد القاهرة في ختام دور المجموعات لتصفيات أمم أفريقيا تحت 23 سنة والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.