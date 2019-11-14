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أحمد حسن: الروح القتالية أبرز ما يميز المنتخب الأولمبي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

أشاد أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق بالروح القتالية العالية للاعبي المنتخب الاولمبي الذي ظهرت في مباراة غانا وتحويل التأخر مرتين إلى فوز بثلاثية بمباراة الجولة الثانية لمرحلة دور المجموعات لبطولة أمم أفريقيا تحت ٢٣ عاما التي تستضيفها مصر حتى الثاني والعشرين من نوفمبر الجاري.

 

وقال الصقر خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كورة كل يوم الذي يقدمه الإعلامي كريم شحاتة عبر شاشة الأولى: " الروح القتالية للاعبي المنتخب الأولمبي أبرز ميزة للجيل الحالي عن منتخبات السنوات الأخيرة وهو ما لفت الأنظار في مواجهة غانا".

 

ووجه عميد لاعبي العالم رسالة للجماهير من أجل مساندة المنتخب الأولمبي حتى يحسم التأهل إلى أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠ كما ضمن التأهل لنصف نهائي البطولة.

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