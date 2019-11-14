شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن: الروح القتالية أبرز ما يميز المنتخب الأولمبي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
ووجه عميد لاعبي العالم رسالة للجماهير من أجل مساندة المنتخب الأولمبي حتى يحسم التأهل إلى أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠ كما ضمن التأهل لنصف نهائي البطولة.
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