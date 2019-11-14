شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. عزاء لاعب الزمالك علاء على فى الحامدية الشاذلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقيم نادي الزمالك ، اليوم الخميس، عزاء للراحل علاء علي لاعب الفريق السابق، بمسجد الحامدية الشاذلية.

وكان عدد كبير من نجوم الكرة المصرية قد حضر عزاء الراحل علاء علي نجم الزمالك السابق، أول أمس الثلاثاء أمام منزل أسرة اللاعب في عين شمس الغربية.

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وجاء على رأس الحضور كل من شيكابالا ويوسف أوباما وإبراهيم صلاح و أحمد تمساح وأحمد عبد الرؤوف مدرب الزمالك، وشهاب الدين أحمد وإبراهيم عبد الخالق ومحمود أبو رجيلة، محمود سعد، باسم مرسى، أحمد دويدار، محمد أشرف روقا، محمد عبد الشافى، رضا العزب، محمد رزق، حسام باولو، مهدى سليمان، أحمد نبيل مانجا ومؤمن زكريا كما حضر ثروت سويلم المدير التنفيذي السابق لأتحاد الكرة.

علاء علي لعب للعديد من أندية الدورى الممتاز وافته المنية صباح أمس الإثنين، عن عمر يناهز 31 عامًا، بعد صراع مع المرض.