شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة منتخب مصر الاولمبي ضد الكاميرون اليوم الخميس والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل منتخب مصر الأولمبي فى تمام الثامنة مساء اليوم، الخميس، 14 / 11 / 2019، مواجهة غاية فى الأهمية أمام منتخب الكاميرون باستاد القاهرة فى إطار مباريات الجولة الثالثة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر حتى 22 نوفمبر الجاري و المؤهلة لاوليمبياد طوكيو 2020 .

ويبحث شوقى غريب المدير الفني عن الفوز لضمان تصدر المجموعة الأولى و مواجهة ثاني المجموعة الثانية فى دور الأربعة التى تحدد الفريق المتأهل لاوليمبياد طوكيو حيث تنص اللوائح على تأهل أصحاب المراكز الثلاث الأولى مباشرة إلى الأولمبياد.

وأكد شوقى غريب للاعبيه انهم تأهلوا للدور التالي، ولكنهم لم يصلوا للهدف بالوصول لأولمبياد طوكيو 2020 ، وان الفريق يرغب في التأهل كأول المجموعة للبقاء في ستاد القاهرة بدلا من نقل مبارياتنا إلي ستاد السلام في حال تأهلنا كثاني المجموعة .

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وأكد شوقى غريب أن الكاميرون فريق كبير، ومصر لها باع كبير مع الكاميرون، ومدربهم سونج لاعب عظيم ولديه خبرة كبيرة، وكان لاعبا كبيرا، جمعتنا أكثر من مقابلة، الكاميرون فريق جماعي، لديه عناصر تمنحه التميز، نقوم بتحليل المباريات وعناصر القوة وعناصر الضعف، أتمنى تقديم مباراة تليق بسمعة الكرة الإفريقية سواء مصر أو الكاميرون.

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر الأولمبى ضد الكاميرون

تذاع مباراة منتخب مصر الاولمبي ضد الكاميرون على البث الأرضى لقناة تايم سبورت.