شكرا لقرائتكم خبر عن 6 لاعبين يشاركون فى بطولة زامبيا الدولية للريشة الطائرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن إتحاد الريشة الطائرة برئاسة هشام التهامى عن قائمة اللاعبين المشاركين فى بطولة زامبيا الدولية المقرر لها الفترة من 28 نوفمبر الجارى و حتى 1 ديسمبر القادم .
و تضم قائمة اللاعبين كلا من ، هادية حسنى و نور أحمد يسرى و جنا أشرف و أحمد صلاح و عبد الرحمن عبد الحكيم و محمد مصطفى كامل .
ومن المقرر أن تشارك هذه القائمة أيضا فى بطولة جنوب أفريقيا خلال الفترة من 5 و حتى 8 ديسمبر القادم عقب انتهاء بطولة زامبيا .
كما يشارك كلا من ، أحمد صلاح و أدهم حاتم و ضحى هانى و هادية حسنى و ضحى هانى فى بطولة الكاميرون الدولية المحدد لها الفترة من 14 و حتى 17 نوفمبر الجارى .
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