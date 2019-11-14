شكرا لقرائتكم خبر عن 6 لاعبين يشاركون فى بطولة زامبيا الدولية للريشة الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن إتحاد الريشة الطائرة برئاسة هشام التهامى عن قائمة اللاعبين المشاركين فى بطولة زامبيا الدولية المقرر لها الفترة من 28 نوفمبر الجارى و حتى 1 ديسمبر القادم .

و تضم قائمة اللاعبين كلا من ، هادية حسنى و نور أحمد يسرى و جنا أشرف و أحمد صلاح و عبد الرحمن عبد الحكيم و محمد مصطفى كامل .

ومن المقرر أن تشارك هذه القائمة أيضا فى بطولة جنوب أفريقيا خلال الفترة من 5 و حتى 8 ديسمبر القادم عقب انتهاء بطولة زامبيا .

كما يشارك كلا من ، أحمد صلاح و أدهم حاتم و ضحى هانى و هادية حسنى و ضحى هانى فى بطولة الكاميرون الدولية المحدد لها الفترة من 14 و حتى 17 نوفمبر الجارى .