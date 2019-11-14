موعد مباراة مصر وكينيا اليوم الخميس 14 / 11 / 2019 والقنوات الناقلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض المنتخب الوطنى الأول بقيادة حسام البدرى، فى السادسة مساء اليوم الخميس 14 / 11 / 2019 ، مباراة غاية فى الأهمية أمام منتخب كينيا ، فى إفتتاح مشواره فى التصفيات الإفريقية المؤهلة لأمم افريقيا 2021 بالكاميرون، على ستاد برج العرب بالإسكندرية.
مباراة اليوم هى أول إختبار رسمى للجهاز الفنى الجديد للفراعنة بقيادة حسام البدرى، الذى تولى المهمة خلفا للمكسيكى خافير أجيرى المدير الفنى السابق الذى رحل عقب الخروج المبكر من بطولة أمم افريقيا للكبار من دور الـ16 على يد جنوب افريقيا.
وخاض المنتخب الوطنى مباراتين وديتين تحت قيادة الجهاز الفنى الجديد، الأولى أمام بتسوانا فى أكتوبر الماضى وانتهت بفوز الفراعنة بهدف نظيف سجله حمدى فتحى، قبل أن يفوز بنفس النتيجة على ليبيريا فى نوفمبر الجارى بتوقيع حمدى فتحى أيضا، الذى تعرض لقطع فى غضروف الركبة مؤخرا وغادر معسكر المنتخب حيث سيخضع لعملية جراحية فى الخارج.
القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر ضد كينيا
تذاع مباراة منتخب مصر ضد كينيا على شاشة قناة اون سبورت الفضائية المصرية.
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