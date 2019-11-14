الملاكمة يتلقى دعوة من تونس للمشاركة فى بطولة دولية إستعدادا لأفريقيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد عبد العزيز غنيم رئيس إتحاد الملاكمة على تلقيه دعوة من الإتحاد التونسى لمشاركة المنتخب فى بطولة تونس الدولية خلال شهر ديسمبر المقبل .
وقال غنيم أنه سيناقش هذه الدعوة خلال إجتماع مجلس الإدارة المحدد له يوم 20 نوفمبر الجارى للإستقرار على المسكرات النهائية التى يشارك فيها المنتخب للإستعداد لبطولة أفريقيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 .
و يستعد منتخب الملاكمة إلى بطولة أفريقيا المقرر اقامتها فى داكار بالسنغال شهر فبراير المقبل .
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